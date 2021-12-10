Науседа: для отставки министров оценки не нужно, это их ответственность

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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что после заявлений министров транспорта и иностранных дел об их готовности подать в отставку нельзя ждать, пока эти решения получат оценку премьера Ингриды Шимоните.

По словам президента, это ответственность самих министров.

«Если говорят, что министры готовы подать в отставку, в западной практике они это и делают. Они подают заявление об уходе и тогда другие институции принимают соответствующие решения. Нельзя ждать, пока решениям кто-то даст оценку. Это прежде всего ответственность самого политика», — сказал президент журналистам в пятницу.