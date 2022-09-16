Науседа: если не совладать с кризисом, то прогнозы ВВП придется ухудшать

«Тогда и сейчас был другой алгоритм деятельности правительства, и мы видим результаты. В 2009 году мы наблюдали самое большое падение ВВП во всем Европейском Союзе в Литве, а в 2020 году — самое низкое падение ВВП во всем ЕС», — сказал президент в понедельник журналистам в Клайпеде.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus

«Разница была в том, что в первом случае мы экономили, конечно, механически, а возможности были гораздо более ограниченными: мы повышали налоги, сокращали расходы и, наконец, в общем результате мы имели более высокий государственный долг, огромную безработицу, огромную эмиграцию, от которой мы не избавились даже спустя несколько лет. В 2020 году у нас была достаточно хорошо управляемая ситуация, и у нас не было больших макроэкономических потерь», — сказал Науседа.

«Возможно, оценив этот опыт, мы могли бы сделать правильные выводы и понять, что если не будет активной антициклической политики, мы перейдем в режим свободного падения и, возможно, прогнозы, которые были немного скорректированы, придется снова отрегулировать в сторону уменьшения», — добавил он.

Министерство финансов сообщило в понедельник, что в дополнение к базовому сценарию подготовлено два риск-сценария, согласно которым экономика страны может сократиться на 0,6-2,8% в следующем году в зависимости от ухудшения ситуации.

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