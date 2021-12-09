Науседа и главы Бухарестской девятки пообщаются с Байденом

Также в четверг Науседа вместе с представителями 100 других стран также примет участие в дистанционной встрече по вопросам демократии, организованной Байденом, на которую не были приглашены Китай и Россия.

Беседа состоится на фоне напряженности между Западом и Россией — Западные страны заявляют, что они серьезно обеспокоены в связи с тем, что приблизительно 100 тыс. российских военных сконцентрированы недалеко от границы страны с Украиной.

Москва заявляет, что были мобилизованы дополнительные силы, чтобы помешать Украине присоединиться к военному альянсу НАТО под руководством США, хотя Украина в данный момент далека от присоединения к этой группировке.

Во вторник Байден и Путин обсудили возникшую напряженность во время видеозвонка, который длился более двух часов.