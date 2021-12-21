Науседа и Скуодис обсудят ситуацию с транзитом «Беларуськалия»

Науседа расценил такое решение как поражение, он также говорил, что для отставки министров оценки не нужно, это их ответственность.

Советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что глава находящейся в госуправлении литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка не должен стать козлом отпущения в истории с транзитом белорусских удобрений и ответственность должны взять на себя политики.

По словам Скайсгирите, вопрос будущего оставленных на постах министрах коммуникаций и транспорта и иностранных дел «точно не закрыт».

Правление государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai на прошлой неделе договорилось с главой группы Мантасом Бартушкой, что он уйдет с должности после переходного периода. Решение о дате отставки Бартушки правление примет в эту среду.

Между тем правление дирекции Клайпедского морского порта в минувшую пятницу постановило не предлагать отставку главы дирекции Альгиса Латакаса.

Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора Lietuvos gelezinkeliai c «Беларуськалием», хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.

После вступления в силу санкций США 8 декабря транзит удобрений белорусского производителя «Беларуськалий» через Литву не прекратился, поскольку в ноябре компания внесла авансовые платежи Литовским железным дорогам за несколько месяцев вперед.

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