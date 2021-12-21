Науседа и Скуодис обсудят ситуацию с транзитом «Беларуськалия»

Президент Гитанас Науседа во вторник встречается с министром транспорта и коммуникаций Марюсом Скуодисом, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг белорусского производителя удобрений «Беларуськалий».
По словам представителя министра Габриэле Василяускайте, встреча состоится по инициативе президента.
В связи с тем, что после 8 декабря продолжился транзит калийных удобрений, Скуодис и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис подали прошения об отставке, однако премьер Ингрида Шимоните на прошлой неделе решила их не удовлетворять.
Науседа расценил такое решение как поражение, он также говорил, что для отставки министров оценки не нужно, это их ответственность.
Советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что глава находящейся в госуправлении литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка не должен стать козлом отпущения в истории с транзитом белорусских удобрений и ответственность должны взять на себя политики.
По словам Скайсгирите, вопрос будущего оставленных на постах министрах коммуникаций и транспорта и иностранных дел «точно не закрыт».
Правление государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai на прошлой неделе договорилось с главой группы Мантасом Бартушкой, что он уйдет с должности после переходного периода. Решение о дате отставки Бартушки правление примет в эту среду.
Между тем правление дирекции Клайпедского морского порта в минувшую пятницу постановило не предлагать отставку главы дирекции Альгиса Латакаса.
Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора Lietuvos gelezinkeliai c «Беларуськалием», хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.
После вступления в силу санкций США 8 декабря транзит удобрений белорусского производителя «Беларуськалий» через Литву не прекратился, поскольку в ноябре компания внесла авансовые платежи Литовским железным дорогам за несколько месяцев вперед.
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