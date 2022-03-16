Науседа: миссия НАТО в Украине могла бы обспечивать гуманитарные корридоры

«Если это невозможно в традиционных формах, то можно говорить и о нетрадиционных формах, потому что сегодня мы сталкиваемся с гуманитарной катастрофой из-за неготовности или нежелания одной из сторон, или даже откровенного издевательства над людьми, при осознании, что их положение в таких городах, как Мариуполь, трагично», — добавил он.

«Если это невозможно в традиционных формах, то можно говорить и о нетрадиционных формах, потому что сегодня мы сталкиваемся с гуманитарной катастрофой из-за неготовности или нежелания одной из сторон, или даже откровенного издевательства над людьми, при осознании, что их положение в таких городах, как Мариуполь, трагичено», — добавил он.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский во вторник, во время визита в Киеве призвал создать в формате НАТО или в более широком формате миротворческую миссию в помощь Украине, акцентировав, что это «не может быть невооруженная миссия».

Качиньский утверждает, что такая миссия могла бы оказывать гуманитарную помощь, добиваться мира, но одновременно находилась бы под охраной вооруженных сил.

Три недели назад Россия развязала войну в Украине, сообщается, что в некоторых окруженных городах, таких как Харьков, Мариуполь, особо сложная гуманитарная ситуация, гуманитарная помощь туда доходит с большим трудом.

Киев сообщает, что Россия не соблюдает соглашения по гуманитарным коридорам, постоянно обстреливает гражданких лиц, пытающихся выехать из этих окруженных городов.

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