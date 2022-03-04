Науседа: мы должны быть осторожными в вопросе прямого вовлечения в войну в Украине 

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Президент Литвы Гитанас Науседа во время обсуждения объявления нелетной зоны в связи с вторжением России в Украину заявил, что страны НАТО и Запада должны быть очень осторожны, рассматривая возможность прямого вовлечения в войну.

«Это хорошее декларативное заявление, но мы должны оценить, как оно было реализовано практически. Если бы российские самолеты нарушили нелетную зону, какие инструкции к действиями были бы даны?», — сказал глава государства в интервью Bloomberg в пятницу.

«Именно поэтому нам нужно помочь украинцам, предоставив им современные системы ПВО, но мы должны быть очень осторожны, рассматривая возможность прямого вовлечения в конфликт — я имею в виду НАТО и Западный мир», — добавил он.

Украинские должностные лица просят Западные государства обеспечить нелетную зону в уничтожаемой войной Украине, но представители стран НАТО говорят, что это будет означать прямое вовлечение.

После встречи министров иностранных дел стран НАТО генеральный секретарь Альянса заявил в пятницу, что Альянс не будет объявлять нелетную зону над Украиной.

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