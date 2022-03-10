Науседа на Совете глав Европы поднимет вопросы евроинтеграции Украины, санкций России

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Президент Гитанас Науседа на начавшейся в четверг во Франции неформальной встрече Совета глав Европы (СГЕ) обещает поднять вопрос интеграции Украины в Евросоюз (ЕС), а также вопрос о санкциях в отношении России и Беларуси.

На встрече он также уделит внимание усилению безопасности стран ЕС и энергетической независимости от российских ресурсов.

«Уже 14 дней храбрые украинцы воюют за свою свободу. За нашу свободу тоже. За свободу всей Европы. Будущее демократической Европы сегодня решается на украинской земле. Мы много сделали, чтобы помочь украинцам, но можем сделать еще больше. Символы в этой борьбе очень важны, поэтому Европейский Союз обязан послать ясный и недвусмысленный сигнал украинцам, что Украина входит в европейскую семью», — заявил президент Литвы перед саммитом глав стран ЕС.