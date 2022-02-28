Науседа назначил Пранцкявичюса послом Литвы при ЕС

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Президент Литвы Гитанас Науседа назначил дипломата Арнольдаса Пранцкявичюса, ранее занимавшего пост заместителя министра иностранных дел, послом при Европейском союзе (ЕС).

В понедельник по представлению правительства президент подписал указ о назначении Пранцкявичюса постоянным представителем Литвы при ЕС с 1 марта.

Политик был заместителем министра иностранных дел с начала работы этого правительства в декабре 2020 года, до этого времени он четыре года возглавлял представительство Еврокомиссии в Литве.

Еще раньше он был советником эк-президента Валдаса Адамкуса и дипломатическим советником председателей Европейского парламента Ежи Бузека и Мартина Шульца.

У Литвы нет посла при ЕС с августа 2020 года, когда завершился срок полномочий Йовиты Нелюпшене.

После длительного периода разногласий между президентом и правительством по кандидатуре главы представительства Литвы при ЕС, его возглавил временный поверенный в делах Симонас Шатунас. Однако он объявил, что с марта переодит руководить бюро еврокомиссара Виргиниюса Синкявичюса.

В декабре прошлого года главный советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что президент Гитанас Науседа ждет решения правительства о назначении на этот пост дипломата, бывшего министра обороны Раймундаса Кароблиса.

Послов в Литве назначает президент по предложению правительства и с одобрения Комитета Сейма по иностранным делам.

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