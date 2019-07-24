Науседа назвал предлагаемых кандидатов в министры

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Литовский президент Гитанас Науседа во вторник подтвердил, что правящие предложили назначить министром транспорта и коммуникаций бывшего вице-министра транспорта и коммуникаций Владислава Кондратовича, а министром внутренних дел – парламентария Ярослава Наркевича.

Находящийся в Латвии глава государства также подтвердил, что в министры сельского хозяйства предлагается член сейма Андрюс Палёнис.

«Сегодня я могу просто констатировать факт, что это реальные кандидаты, что партии, которые заключили коалиционный договор, предложили этих кандидатов, а будут они в правительстве или не будут, выяснится после окончательного разговора с ними», – сказал журналистам в Риге Г. Науседа.

Согласно подписанному несколько недель назад коалиционному договору, портфели министров транспорта и внутренних дел достались Избирательной акции поляков Литвы – Союзу христианских семей, а Минсельхоз возглавит представитель Литовской социал-демократической трудовой партии.