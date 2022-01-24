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Науседа: обеспокоенность вызывает концентрация сил РФ и вблизи Украины, и в Беларуси

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что обеспокоенность вызывает концентрация вооруженных сил России и вблизи Украины, и в Белоруссии. В понедельник глава государства обсудил ситуацию с премьером Испании Педро Санчесом. 

Как сообщило президентское ведомство, Науседа обсудил с испанским премьером напряженную ситуацию с безопасностью в регионе и концентрацию российских сил у границы с Украиной, а также в Беларуси. 

Президент во время беседы подчеркнул, что ситуация с безопасностью в регионе ухудшается, напряженность у границы с Украиной нарастает. 

Глава государства также отметил, что в условиях нарастания геополитической напряженности особенно важно не принимать навязываемый Россией нарратив о бывших советских странах, зонах интересов, контактных линиях, не принимать вызов России всей европейской архитектуре безопасности. 

«Мы благодарны Испании и всем союзникам за усиление восточного крыла НАТО. Единое и солидарное действие в условиях угроз — важная ценность и принцип союзников», — сказал Науседа. 

Он и Санчес договорились, в частности, постоянно обмениваться информацией и оценками ситуации.

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