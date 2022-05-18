Науседа обсудил с главой Азербайджана ситуацию с безопасностью, сотрудничество

Начавший визит в Азербайджан президент Литвы Гитанас Науседа обсудил в среду с главой этой страны Ильхамом Алиевым ситуацию с безопасностью в Кавказском регионе, двустороннее сотрудничество в сферах экономики, энергетики и транспорта.
Президенты также обсудили сотрудничество между Европейским Союзом (ЕС) и Азербайджаном, говорится в сообщении президентской администрации.
Науседа подчеркнул, что Баку является важным партнером Литвы на Кавказе, и что мир, стабильность и экономический рост отвечают общим интересам стран региона, Литвы и ЕС в целом.
Президент заявил, что Литва выступает за более активное сотрудничество между ЕС и Азербайджаном, с пользованием всех имеющихся возможностей. Кроме того, стратегическое партнерство ЕС и Азербайджана особенно важно перед с учетом войны России в Украине.
«Война в Украине подтолкнула европейские страны к поиску возможностей диверсификации своих источников энергии. Мы видим в Азербайджане надежного партнера в сфере энергетики, поэтому заинтересованы в активизации сотрудничества. Литва могла бы предложить Азербайджану решения в области возобновляемой энергетики, особенно солнечной», — сказал Науседа.
Глава литовского государства также акцентировал сотрудничества в области транспорта, поскольку Литва является страной ЕС с «хорошо развитой инфраструктурой» и может рассматриваться как ворота в Сообщество.
На встрече Науседа заявил, что Литва заинтересована в железнодорожном проекте транспортного коридора Европа- Кавказ- Азия, который может стать альтернативой существующим маршрутам из Азии в Европу.
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