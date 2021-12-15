Науседа обсудит с лидерами стран Восточного партнерства будущее программы

Среди важнейших вопросов повестки дня руководителей государств — угроза, которую представляет Москва Киеву. В последние недели Россия сконцентрировала около 100 тыс. военных на границе с Украиной. Эти маневры вызывают большую озабоченность в западных странах из-за опасений возможного нападения со стороны Москвы.

НАТО предупредило Россию, что вторжение будет иметь далеко идущие «стратегические и экономические» последствия.

На этой неделе министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия готовится к войне с Украиной, и что эта угроза не воспринимается достаточно серьезно международным сообществом, в том числе и Литвой.

Перед официальной встречей лидеров ЕС-Восточного партнерства по инициативе Науседы встретятся главы стран-членов ЕС и ассоциированной тройки — Украины, Молдавии и Грузии.

На встрече будет обсуждаться реализация Соглашения об ассоциативном членстве и реформы, укрепление сотрудничества между ассоциированными партнерами, а также вызовы региональной безопасности.

Программа Восточного партнерства направлена на укрепление отношений ЕС со своими восточными соседями. В ей участвуют Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан.

Беларусь ранее была включена в программу, но последняя приостановила свое членство в июне. Литовские политики заявляют, что не признают это решение, поскольку оно было принято нелегитимным минским режимом.

В четверг Науседа примет участие в заседании Совета руководителей Евросоюза. На встрече европейских лидеров литовский президент намерен поднять вопросы нелегальной миграции из Беларуси и российской агрессии.

По словам главы государства, хотя ситуация на границе ЕС и Беларуси стабилизировалась, она остается нестабильной, поэтому ЕС должен как можно скорее внести изменения в политику в области миграции, предоставления убежища и защиты границ.

Лидеры сообщества также планируют обсудить ситуацию с коронавирусом, вопросы энергетики, безопасности и обороны.