Науседа обсудит с В. Синкявичюсом помощь Украине, санкции в отношении России

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президент Гитанас Науседа во вторник встретится с еврокомиссаром Виргиниюсом Синкявичюсом и обсудит помощь Евросоюза (ЕС) Украине и санкции в отношении России.

Представитель главы страны Ридас Ясюлёнис накануне встречи заявил BNS, что также планируется обсудить санкции России, борьбу с дезинформацией и фальсификацией истории, реализацию стратегических проектов ЕС в Литве.