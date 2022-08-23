Науседа обсудит с В. Синкявичюсом помощь Украине, санкции в отношении России

Президент Гитанас Науседа во вторник встретится с еврокомиссаром Виргиниюсом Синкявичюсом и обсудит помощь Евросоюза (ЕС) Украине и санкции в отношении России.
Представитель главы страны Ридас Ясюлёнис накануне встречи заявил BNS, что также планируется обсудить санкции России, борьбу с дезинформацией и фальсификацией истории, реализацию стратегических проектов ЕС в Литве.
ЕС планирует ввести новые санкции в отношении Москвы — не выдавать туристические визы русским.
В. Синкявичюс — еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства.
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