Науседа: обучение русскому языку неприоритетно, больше внимания нужно уделять языкам ЕС

«Учителей русского языка у нас более чем достаточно. Затем, в некотором смысле, предложение начинает диктовать спрос. На мой взгляд, это неправильно. Является ли сегодня нашим приоритетом развитие русского языка в наших школах? Я так не думаю», — сказал Науседа.

По его словам, на данный момент сложилась ситуация, когда «мы зависим от того факта, что у нас действительно много учителей русского языка».

Как сказал Науседа, поскольку Литва поддерживает интенсивные отношения со странами Евросоюза, приоритет следует отдавать испанскому, французскому и немецкому языкам, которые «очень полезны нашим людям при общении с коллегами на Западе».

Однако учителей этих языков не хватает, сказал президент.

Во вторник советник президента по вопросам образования Йоланта Урбанович сказала, что Литве следует постепенно отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного.

Министерство образования и науки Латвии ранее заявляло о планах разрешить с 2026-2027 учебного года в качестве второго иностранного языка в школах выбирать только языки стран Европейского союза или те страны, с которыми Латвия подписала межправительственные соглашения в сфере образования. Русский язык в такой список не попал бы.

Руководство сферы образования Литвы указало, что рекомендуют школам отказаться от русского языка как второго иностранного.

По данным министерства, в этом учебном году в качестве второго иностранного самым популярным языком в школах был русский — его выбрали почти 15 тысяч учеников шестых классов.

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