Науседа подписал уточненный бюджет, но критикует темпы антиинфляционных мер

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Литовский президент Гитанас Науседа подписал уточненный закон о государственном бюджете на 2022 год, но раскритиковал правительство за то, что оно слишком медленно принимает меры, чтобы помочь населению справиться с шоком роста цен.

«Жители платят налоги, чтобы в хорошие времена внести свой вклад в увеличение бюджета и улучшение государственных услуг, а в трудные периоды получить своевременную государственную помощь. Прошло почти четыре месяца с тех пор, как я предложил Сейму и правительству увеличить не облагающийся налогом доход, помочь пенсионерам страны и малообеспеченным. Мы переживаем самый большой ценовой шок с 1996 года, поэтому я критически отношусь к темпам принятия мер, но позитивно то, что сегодня у нас наконец есть первый солидный пакет мер по смягчению инфляции в этом году», — сказал он для распространенного в субботу сообщения президентского офиса.