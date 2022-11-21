Науседа: после событий в Польше НАТО нужно укреплять ПВО на восточном фланге, в Украине

«К сожалению, мы не можем исключить возможность того, что это может произойти в моей стране, Польше или других странах на восточном фланге НАТО. Я думаю, что причиной этого инцидента являются массированные бомбардировки Россией территории Украины», — сказал Науседа.

«Нужны очень четкие действия НАТО. Я считаю, что лучший инструмент для выхода из этой ситуации — это, прежде всего, усиление обороны восточного фланга за счет увеличения количества систем ПВО. Я говорю не только о системах ПВО на территории НАТО, я говорю о системах для Украины. К сожалению, мы слишком медленно поставляем эти системы», — сказал он.

В Польше на прошлой неделе два местных жителя погибли в результате падения ракеты возле границы с Украиной во вторник вечером. В ответ на это был повышен уровень готовности частей ПВО вооруженных сил Литвы, и Государственный совет по обороне принял решение ускорить приобретение ЗРК средней дальности.

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