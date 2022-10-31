Науседа поздравил Л. Лулу да Силву с избранием президентом Бразилии

Руководитель Литвы Гитанас Науседа поздравил избранного президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву.

«Поздравляю новоизбранного президента Бразилии Л. И. Лулу да Силву. Литву и Бразилию объединяют общие ценности и уважение к демократии и правам человека», — написал Науседа в своем поздравлении в социальной сети Twitter в понедельник.

Он также подчеркнул, что ценит вклад Бразилии как стратегического партнера Европейского Союза (ЕС) в международном таможенном союзе — Южном общем рынке (Mercosur).

«Мы надеемся на расширение нашей торговли и сотрудничества в сфере энергетики», — добавил Науседа.

77-летний лидер левых сил Ли Лула да Силва с небольшим перевесом одержал победу над нынешним лидером Бразилии крайне правым Жаиром Болсонару на воскресных президентских выборах.

Избрание Л. И. Лулы да Силвы на пост президента спустя более десяти лет аналитики называют одним из величайших возвращений в современной бразильской истории.

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