Науседа поздравил Макрона с победой по данным экзитполов

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

В связи с тем, что экзитполы объявляют победу Эманнуэля Макрона на президентских выборах во Франции, лидер Литвы Гитанас Науседа в воскресенье вечером поздравил его с победой на выборах.

«Дорогой друг Макрон, поздравляю с победой в президентской гонке. Желаю вам сил и мужества, чтобы возглавить Францию ​​в эти непростые для всей Европы времена», — написал литовский президент в воскресенье в Twitter-аккаунте.

Науседа добавил, что он надеется на дальнейшее укрепление Европейского Союза, НАТО и защиту демократических ценностей.

Согласно опросу, проведенному Центром социологических исследований Ipsos по заказу France Televisions, Radio France и France24-RFI-MCD, Макрон, скорее всего, получит 58,2% голосов, а его соперник, ультраправый лидер Марин Ле Пен — 41,8 процента голосов.

Эти же кандидаты баллотировались и во втором туре президентских выборов 2017 года. Тогда победил Макрон, набрав 66% голосов.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено