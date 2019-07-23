Науседа предлагает не оставлять партиям права безвозмездного пользования госимуществом

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

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Литовский президент Гитанас Науседа во вторник вернул на рассмотрение парламента поправки к закону, в которых политическим партиям предоставляется возможность на основе права пользования управлять и пользоваться государственным и муниципальным недвижимым имуществом.

Это второе вето нового главы государства на этой неделе.

По мнению президента, принятые сеймом 9 июля изменения к закону об управлении, использовании и владении государственным и муниципальным имуществом противоречат конституционным принципам ответственного и рационального управления. Государственное имущество не может использоваться так, чтобы удовлетворять интересы одной группы или отдельных лиц, говорится в сообщении президентской администрации.

«Деятельность политических партий, как одной из указанных в Конституции форм свободного объединения граждан, неотделима от демократии. Однако государство может поддерживать их только, соблюдая требования прозрачности и объективности. Поддержка в форме имущества не является прозрачной», – отметил Г. Науседа в пресс-релизе.

Он подчеркнул, что партии, обладающие парламентскими фракциями, сейчас получают госдотацию.

Г. Науседа утверждает, что финансирование партий должно осуществляться по четким, объективным критериям. Прежний порядок, когда политические партии безвозмездно или за символическую плату пользовались недвижимым имуществом, принадлежащим государству или самоуправлениям, зачастую в престижных местах городов, не обеспечивали равноправия и прозрачности их поддержки за счет общественных средств.

Действующий сейчас закон о политических партиях закрепляет окончательный список источников финансирования партий. Он не предусматривает возможности косвенного финансирования партий с предоставлением им на правах пользования безвозмездно использовать государственное или муниципальное имущество.

В понедельник президент вернул на рассмотрение сейма поправки, благоприятные для Торгово-промышленной и Ремесленной палат, которые позволяют им и далее безвозмездно находиться в государственных или муниципальных помещениях.