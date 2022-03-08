Науседа предлагает повысить оборонный бюджет в 2023 году до 3% ВВП

Весной правительство предложит Сейму увеличить финансирование обороны с чуть более чем 2%, предусмотренных на 2022 год, до 2,5% ВВП, что потребует выделения почти 250 миллионов евро на оборонные нужды.

Литва увеличивает оборонные ассигнования в ответ на вторжение России в Украину.

В Минобороны заявляют, что за дополнительные ассигнования будут закуплены системы залпового огня, боевые беспилотники, противотанковые комплексы, другое вооружение, боеприпасы и военная экиперовка.

Опасаясь за угрозы безопасности в регионе, союзники также направили в Литву дополнительные средства.

Несколько сотен дополнительных военнослужащих были отправлены в Литву Германией, которая возглавляет международный батальон НАТО в стране, Соединенные Штаты обещают сделать то же самое, а Нидерланды, Норвегия и другие страны направили дополнительные, но не такие крупные контингенты.

«Мы действительно видим готовность НАТО защищать нас не только потому, что в последнее время, как никогда часто говорят о статье 5-ой статье, что все союзники по НАТО готовы защищать каждый квадратный сантиметр нашей земли. Но еще больше меня впечатляет реакция и понимание того, что ситуация с безопасностью в регионе изменилась», — сказал Науседа.

«Наши союзники по НАТО принимают решения по подкреплению, не выжидая, без обсуждения в течение месяцев, и это происходит сегодня. Это лучшее доказательство того, что НАТО будет нас защищать, чем просто сказать, что статья 4,5 статьи Договора о НАТО священны и будут соблюдаться», — добавил он.

Однако президент заявил, что миссии патрулирования воздушного пространства полиции, начатой ​​в странах Балтии в 2004 году, уже недостаточно — ее необходимо заменить миссией противовоздушной обороны.

«Недостаточно летать с вражескими самолетами, если они время от времени вторгаются на нашу территорию. Противовоздушная оборона, как типа «воздух-воздух», так и «земля-воздух», необходима, и сегодня это, наверное, самый важный вопрос, который мы обсуждаем в формате НАТО», — сказал он.

Он надеется, что «к реальным действиям» по этому вопросу перейдут еще до летнего саммита НАТО в Мадриде.

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