Науседа предупреждает не питать надежд по поводу общения с РФ после войны

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Президент Литвы предостерегает некоторые страны Евросоюза не питать надежды на «нормальное» общение с Россией после войны. Гитанас Науседа повторяет, что Литва показала всей Европе, что можно быстро отказаться от российского газа, но не верит, что другим странам континента удастся сделать это в срочном порядке.

«Литва на своем примере пыталась показать, что это возможно сделать — это можно сделать достаточно быстро, но нужно отказаться от тех иллюзий, которые я слышу сегодня в некоторых выступлениях и демонстрируются определенные надежды на сотрудничество с Россией, я все еще слышу настроения, что мы вернемся к нормальному сотрудничеству, когда закончится война», — сказал Науседа на пресс-конференции по итогам визита в Киев, в Вильнюсе в четверг.

По словам Науседы, возобновление диалога с Россией возможно только после смены режима.

«Давайте не будем обманываться и осознаем, что если режим не изменится, то диалог будет односторонним, другая сторона будет использовать его для манипулирования, уверток и иного обмана западных лидеров. Давайте не будем ставить себя в такую ​​ситуацию», — сказал Науседа.

Глава государства заявил, что не верит в то, что некоторые европейские страны в скором времени смогут отказаться от своей зависимости от российского газа, поскольку до сих пор она не уменьшалась, а увеличивалась.

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