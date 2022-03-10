Науседа примет участие в неформальной встрече лидеров ЕС в Версале по Украине

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Президент Литвы Гитанас Науседа примет участие в неформальном заседании Европейского совета (ЕС) в четверг во французском Версале, где будет обсуждаться военное вторжение России в Украину.

«Лидеры стран ЕС обсудят политическую, военную и гуманитарную поддержку Украины, безопасность ЕС, в том числе и энергетическую, меры по повышению устойчивости экономики ЕС», — сказал BNS представитель по связям с общественностью руководителя страны Ридас Ясюленис.

По его словам, Науседа поднимет вопрос интеграции Украины в ЕС, предложит отключить все российские банки от системы SWIFT и запретить российским судам заходить в территориальные воды и порты стран-членов ЕС.