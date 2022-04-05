Науседа призвал финсектор Германии способствовать усилиям остановить войну

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Президент Литвы Гитанас Науседа, обратившись в понедельник вечером к участникам ежегодного мероприятия Немецкой банковской ассоциации (BdB), призвал их внести свой вклад в усилия по прекращению войны России против Украины.

«Меры по прекращению российской агрессии и привлечению режима к ответственности, в том числе финансовой, за свои преступные действия — это гуманитарная необходимость, а не то, что мы можем выбирать», — заявил литовский лидер в основной речи мероприятия.

Как сообщила во вторник президентская администрация, он призвал к дальнейшему расширению международных санкций в отношении России путем отказа от импорта нефти и газа, закрытия морских портов для российских судов, ограничения финансовых операций всех оставшихся российских и белорусских банков, изоляции России от любой международной деятельности.

Для повышения собственной устойчивости ЕС, по мнению литовской администрации, необходимо активизировать стремление к энергетической независимости, включая ускорение «зеленой трансформации», продвижение инноваций и новых технологий, а также продолжение обсуждения инструмента защиты от экономического принуждения, который позволит защищаться от недружественных действий третьих стран.

По словам главы государства, принятые сегодня решения окажут долгосрочное влияние на политическое и экономическое будущее Европы. Поэтому они должны должным образом отражать приверженность ЕС общеевропейским ценностям.

«Украинцы воюют не только за себя. В настоящий момент они платят кровью за то, чтобы Европа оставалась свободной, стабильной и мирной. Ведь они и есть настоящие европейцы!», — сказал президент.

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