Науседа призвал Google расширяться в Литве

В Вильнюсе есть офис Google, отвечающий за деятельность компании в Литве, Латвии и Эстонии.

По данным Реестрового центра, в прошлом году оборот Google в Литве достиг 1,8 млн евро . компания заработала 101,6 тысячи евро прибыли. В настоящее время в представительстве работает 21 сотрудник.

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