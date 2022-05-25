Науседа призвал Google расширяться в Литве

Литовский президент Гитанас Науседа призвал американский гигант информационных технологий Google расширять инвестиции в Литве, а руководство компании пригласил посетить страну.
«Сегодня Литва могла бы профессионально принять значительно более высокие инвестиции Google — в кибербезопасность, защиту от дезинформации, платежные системы, разработку программного обеспечения, центры обработки данных и другие области», — сказал Науседа во время встречи с вице-президентом Google Караном Бхатией на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
В Вильнюсе есть офис Google, отвечающий за деятельность компании в Литве, Латвии и Эстонии.
По данным Реестрового центра, в прошлом году оборот Google в Литве достиг 1,8 млн евро . компания заработала 101,6 тысячи евро прибыли. В настоящее время в представительстве работает 21 сотрудник.
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