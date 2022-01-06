Науседа призвал нового представителя в Женеве стремиться к распространению демократии

Luko Bartkaus nuotrauka/ lrp.lt

Президент Гитанас Науседа в четверг наделил полномочиями чрезвычайного и полномочного посла Литвы при офисе Организации Объединенных Наций (ООН) и других международных организациях в Женеве Дарюса Станюлиса.

На встрече с послом глава страны обсудил стратегические интересы Литвы и конкретные направления работы в системе ООН, сообщил офис президента.

По мнению Г. Науседы, следует стремиться к распространению демократии и свободы, усилению присутствия и влияния Литвы в международных организациях, более сильного вовлечения Литвы в управляющие структуры международный организаций.

«Действуя активно во включающих много стран форматах и международных организациях, Литва должна участвовать и вместе осуществлять единую и эффективную внешнюю политику ЕС. Вместе с ЕС, своими союзниками мы можем защитить демократические ценности — как в правозащитных, как в занимающихся искусственному интеллектом, так и во всех других международных организациях», — заявил президент.

Он также отметил, что, так как Литва стала членом совета по правам человека ООН, то в ближайшие два года необходимо добиваться прогресса по запланированным приоритетным направлениям: в обеспечении прав детей и инвалидов, в защите правозащитников, в защите прав человека во время военных конфликтов, а также в равенстве полов, безопасности журналистов, в свободе мирных собраний и ассоциаций, свободе вероисповедания.

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