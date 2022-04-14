Науседа призывает руководителей стран Запада посетить Украину

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Президент Литвы Гитанас Науседа, посетивший Киев и его окрестности, в четверг призвал западных лидеров посетить уничтожаемую войной Украину.

После совместного визита в Украину с лидерами Польши, Латвии и Эстонии Науседа сказал, что поездки в Украину могут укрепить решимость ужесточить санкции в отношении продолжающей вторжение России.

«Нашей целью было посетить и своими глазами увидеть злодеяния путинского режима в Бородянке. Я думаю, что лидеры многих стран должны поехать на Бородянку, в другие места и своими глазами увидеть, что там происходит», — сказал литовский лидер на пресс-конференции в аэропорту Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши в четверг.

«Скорее всего, это должно привести к более решительным действиям со стороны Евросоюза, других стран», — добавил он.

Президент также подчеркнул, что Запад должен «избавиться от любых иллюзий» относительно того, что на Россию можно повлиять дипломатическим путем. Победить ее в Украине можно только «решительными действиями».

«Прежде всего — санкции. Нам следует ввести гораздо более сильные санкции, а не стоять на полпути», — сказал Науседа.

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