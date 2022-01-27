Науседа: процедуры ВТО по Китаю затянутся, но дадут важные ответы

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Процедуры Всемирной торговой организации (ВТО) по оценке неформальных экономических санкций Китая в отношении Литвы будут длительными, но они дадут важные ответы на вопрос о том, соответствует ли такое агрессивное поведение правилам международной торговли, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Процедуры ВТО, как известно, достаточно длительны, и, возможно, это было бы поводом рассмотреть в общих чертах нетрадиционные выпады, политизирующие экономическую агрессию одной страны против другой, допустимы ли они в современном мире и, главное, их соответствуют ли они правилам Всемирной торговой организации», — заявил Науседа журналистам в Мариямполе в четверг.

«Такие ответы дадут больше ясности и, возможно, станут хорошим противовесом в будущем», — добавил он.

По словам Науседы, в настоящее время Литва получает большую помощь от ведомств ЕС как в общении с китайским правительством, так и в поднятии проблемных вопросов в целом. Президент напомнил, что на этой неделе обсудил действия Китая с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Они, безусловно, готовы всеми доступными Еврокомиссии инструментами влиять на этот текущий процесс, который нам необходимо завершить, чтобы была достигнута деэскалация и наш бизнес не нес убытки», — сказал он.

В четверг Европейский Союз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу торговой практики Китая, которую Сообщество считает дискриминационной по отношению к Литве из-за позиции Вильнюса по отношению к Тайваню. В запросе ЕС о консультациях подчеркивается, что ограничения Китая нарушают правила ВТО в отношении торговли товарами и услугами.

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