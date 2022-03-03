Науседа: рассчитываем на помощь из Германии в реорганизации системы ПВО Литвы

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что Литва рассчитывает на помощь из Германии в реорганизации системы противовоздушной обороны (ПВО), страна также готова принять дополнительный контингент германских военных.

Он сказал это после состоявшейся в Рукле встречи с главой Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Нам нужно перейти на следующий этап и от воздушной полиции к системе ПВО, потому что это одна из важнейших причин, факторов коллективной обороны и коллективного сдерживания, и мы намерены эту работу продолжать», — сказал глава государства в четверг журналистам в Рукле.

«Это исключительно важно в плане того, как Россия сегодня пользуется воздушным пространством Украины, получив там доминирование. Какие огромные людские потери, повреждения зданий и инфраструктуры она вызывает этим своим доминированием», — сказал он.

По словам президента, Литва также готова принять и дополнительный военный контингент Германии.

Науседа сказал, что единство и солидарность союзников на фоне российской войны в Украине жизненно важны.

«В то время, когда мы проводим встречу, в Украине идут бои. Украинский народ борется не только за свободу и суверенитет своей страны, но и за свободу, демократию во всей Европе», — сказал руководитель Литвы.

Президент Германии Штайнмайер акцентировал, что война России в Украине — это нарушение международного права.

«Эта война — нарушение международного права. Никто в течение истории не сможет оправдать то, что сейчас происходит в Украине, что родители теряют детей, дети — родителей, что разрушаются семьи, что люди теряют все созданное в тяжелый период», — сказал руководитель Германии.

Он добавил, что «признаков скорого окончания войны нет». «Скорее всего, она будет продолжаться долго и мы будем терпеливыми», — сказал германский президент.

По его словам, обязательство Германии перед НАТО тверды и страна доказывает это своими действиями.

«Наш месседж из Германии четок. Солидарность Альянса действует без каких-либо «если» и «но», — сказал Штайнмайер.

Германия осуществляет командование размещенным в Литве батальоном НАТО, а в этом году она прислала в страну дополнительно несколько сотен своих военнослужащих.

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