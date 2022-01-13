Науседа: решение правительства по «Беларуськалию» запоздавшее, но верное

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Президент Гитанас Науседа заявил, что решение правительства, что договор между госпредприятием Литовские железные дороги и «Беларуськалием» о перевозке удобрений через Литву и Клайпедский порт не отвечает интересам национальной безопасности, является «сильно запоздавшим», но верным.

«Мы не можем требовать, чтобы другие государства заботились о безопасности нашего региона, вводили санкции, а мы притворимся, что вокруг нас ничего не происходит», — в среду у вильнюсской телебашни сказал журналистам президент.

«Мы должны принимать участие в механизме реализации санкций и только таким способом мы можем воздействовать на поведение белорусского режима», — добавил он.

Президент также уверен, что санкции получится усилить при обсуждении будущих пакетов санкций на уровне Евросоюза.

Правительство в среду утвердило принятое в декабре заключение комиссии по проверке сделок стратегических предприятий, что договор между Литовскими железными дорогами и белорусских гигантом по производству калийных удобрений «Беларуськалий» не отвечает интересам национальной безопасности, поэтому должен быть расторгнут.

Госпредприятие Литовские железные дороги заключило договор с «Беларуськалием» весной 2018 года, договор действует до конца 2023 года. По данному договору через Литву и Клайпедский порт перевозится около 11 тонн белорусских удобрений в год.

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