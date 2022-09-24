Науседа: Россия должна ответить за насильственный вывоз детей

На саммите Науседа также подчеркнул стремление обеспечить качественное образование для всех детей, обсудил трансформацию образования в условиях глобальных изменений, вызовы, встающие перед образованием в условиях войны.

Глава государства подчеркнул важность создания условий для обучения украинских детей в странах пребывания, но также необходимость начать думать о восстановлении надлежащего школьного образования в самой Украине.

Он отметил, что с начала войны России на Украине Литва предоставила убежище более 65 тыс. украинских беженце, из которых более 24 тыс. – несовершеннолетние.

Науседа в своем выступлении сообщил, что в Вильнюсе открыт Украинский центр для удовлетворения социальных, культурных и образовательных потребностей украинцев, а литовские государственные и муниципальные образовательные учреждения обеспечивают их детям полноценное образование и воспитательную помощь.

Президент также указал, что Литва поможет Украине восстановить разрушенные во время войны школы и детские сады.

В настоящее время Науседа находится с визитом в США, во вторник президент выступит с обращением к мировым лидерам на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Советник главы страны Аста Скайсгирите заявила во вторник радиостанции Ziniu radijas, что в своем выступлении на Генассамблее ООН президент также уделит внимание теме Украины: возможности мировых государств и институтов ООН помочь государству, подвергшемуся нападению со стороны России, а также «потребности требовать от России ответственности в международном масштабе за совершенные военные преступления», поднимет вопросы военных беженцев.

Науседа также примет участие в приеме, организованном Президентом США Джо Байденом, встретится с главами государств Европы, Азии, Африки, главой Африканского союза.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено