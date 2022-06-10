Науседа: Россия нарушила слишком много табу, должна быть признана долгосрочной угрозой 

«Я не думаю, что нам нужно убаюкивать себя мыслью, что, может быть, война закончится, тогда мы сможем снова заняться чем-то другим, по-дружески общаться», — сказал президент в комментарии, распространенном президентской администрацией.

«Я думаю, что Россия нарушила так много табу и нарушила столько красных линий, что это действительно того стоит, и это очень правильно рассматривать ее как долговременную угрозу демократическому миру, и я думаю, что сегодня я встречу очень много единомышленников на нашей встрече Б9», – сказал он.

Лидеры Бухарестской девятки в пятницу обсудят усиление обороны восточного крыла НАТО, на встрече также будет присутствовать лидер Североатлантического союза Йенс Столтенберг. Лидеры также поговорят об ответных мерах в отношении России, вторгшейся в Украину, и о поддержке Киева.

Науседа говорит, что у него «большие надежды» на саммит НАТО в Мадриде в конце июня, и формат Б9 поможет, по его мнению, может «расставить акценты» среди стран восточного блока.

«Конечно, эти основные моменты — это большее военное присутствие союзников в наших странах, особенно на восточном фланге. Это политика открытых дверей, прежде всего открытых дверей для Швеции и Финляндии, которые уже подали заявку на вступление в НАТО, и я надеюсь, что решение будет успешным и положительным. И, конечно же, оценка собственных действий России и оценка ее действий в долгосрочной перспективе», — сказал литовский лидер.

Встреча Бухаресткой девятки проходит в рамках подготовки к саммиту НАТО, намеченному на конец июня в испанском Мадриде. Страны Балтии и Польша работают над преобразованием дислоцированных международных батальонов НАТО в бригады.

Канцлер Германии Олаф Шольц, посетивший во вторник Вильнюс, пообещал усилить дислоцированный в Литве международный батальон НАТО до подразделения размером с бригаду. Это подразделение в Литве возглавляет Германия.

На совместной встрече лидеров Литвы, Латвии, Эстонии и Германии было принято решение об укреплении обороноспособности во всех странах Балтии.

Бухарестская девятка представляет собой платформу для политического сотрудничества между девятью странами для укрепления евроатлантической безопасности между Литвой, Болгарией, Чехией, Эстонией, Латвией, Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией.

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