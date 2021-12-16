Ситуация в сфере безопасности в регионе является самой угрожающей за последние 30 лет, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в связи с концентрацией Россией военных сил на границе с Украиной.
«Хочу подчеркнуть важность безопасности. К сожалению, мы наблюдаем концентрацию и усиление российских вооруженных сил вдоль украинской границы. Вероятно, мы столкнулись с самой опасной ситуацией за последние 30 лет», — заявил Науседа журналистам в четверг перед встречей с лидерами Европейского Союза.
«Я говорю не только об Украине, но и о восточном фланге НАТО, о Балтийском регионе», — добавил он.
Науседа призвал ЕС сделать все возможное, чтобы предотвратить вторжение Москвы в Украину.
«Я считаю, что у нас достаточно инструментов, чтобы сдержать Россию. В первую очередь, нужно говорить об отраслевых, экономических санкциях», – рассуждал президент.
Президент подчеркнул, что действия ЕС являются «только частью решения», поскольку необходимы и действия НАТО.
По его словам, лидеры ЕС должны также обсудить вопросы, связанные с экспортным трубопроводом российского природного газа «Северный поток-2».
За последние недели Россия сконцентрировала около 100 тыс военных на границе с Украиной.
Эти маневры вызывают большую озабоченность в западных странах из-за опасений нападения Москвы. НАТО предупредило Россию, что это подобный шаг будет иметь далеко идущие «стратегические и экономические» последствия.
Москва отрицает опасения вторжения в Украину и объясняет мобилизацию, тем, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО.
“Науседа: ситуация с безопасностью в регионе худшая за последние 30 лет”
Что вы все нагнетаете! Никому мы не нужны хватит истерить и пугать людей »страшилками» выполняя чужой заказ. Кому нужна война. Люди которые однажды пережили такой ужас, где в каждой семье есть жертвы, никогда не нападут. Хватит лжи и обмана, займитесь экономикой страны, а не истерить!