Науседа: ситуация с безопасностью в регионе худшая за последние 30 лет

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Ситуация в сфере безопасности в регионе является самой угрожающей за последние 30 лет, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в связи с концентрацией Россией военных сил на границе с Украиной.

«Хочу подчеркнуть важность безопасности. К сожалению, мы наблюдаем концентрацию и усиление российских вооруженных сил вдоль украинской границы. Вероятно, мы столкнулись с самой опасной ситуацией за последние 30 лет», — заявил Науседа журналистам в четверг перед встречей с лидерами Европейского Союза.

«Я говорю не только об Украине, но и о восточном фланге НАТО, о Балтийском регионе», — добавил он.