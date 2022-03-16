Науседа: следует преодолеть «остатки скептицизма» по статусу Украины как кандидата в ЕС

Президент сказал, что он оптимистично настроен по вопросу статуса Украины в качестве кандидата в ЕС, и этот оптимизм подкрепляется «недавними историческими параллелями», когда Германия решила поставлять оружие Киеву.

«Я сам был свидетелем падения Берлинской стены, в переносном смысле этого слова стены мысли. В субботу я отправился в Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии, и в те же дни осуществился переход от многолетней политики отказа от продаж и поставок к политике поставок оружия», — сказал Науседа, имея в виду решение Германии отказаться от своей давней многолетней политики непоставки оружия в зоны конфликтов и отказал в военной помощи Украине.

«И это произошло не за две или три недели или месяца, это произошло всего за несколько часов. Сегодня мы живем в мире, где вчерашние принципы и представления — потому что у нас за окном настоящая весна – тают, как снег, и я думаю, что этот вопрос тоже мог бы быть примером такой Берлинской стены или таяния снега, и мы вместе с украинцами можем порадоваться тому, что направили еще более сильный сигнал о ее перспективах членства в ЕС», — сказал он.

Плохой парень

По словам главы страны, дверь в ЕС для Украины открывается – Еврокомиссию обязали озвучить мнение о членстве страны в ЕС.

Это было согласовано на неформальной встрече лидеров Сообщества во французском Версале.

«Должен вам сказать, что на этот раз, вероятно, плохим парнем была Литва, которая продолжала обсуждение пару часов только для того, чтобы в тексте было положение о нашей поддержке Украины на ее пути евроинтеграции», — сказал Науседа.

«Мы оттачивали формулировку, искали возможности для достижения договоренности между разными сторонами и нашли такую ​​возможность — мы считаем, что подали правильный сигнал самой Украине, для которой подобный сигнал сегодня крайне важен», — добавил он.

После начала войны России против Украины в конце февраля президент Владимир Зеленский подписал официальную просьбу о приеме страны в ЕС. Блок сейчас насчитывает 27 членов.

В начале марта президенты Литвы, Польши, Латвии, Эстонии, Чехии, Словении, Болгарии и Словакии обратились с открытым письмом к лидерам ЕС с призывом поддержать заявку Украины на членство в ЕС, предоставить статус кандидата в кратчайшие сроки и начать переговорный процесс.

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