Науседа: страны Балтии ощущают прямую угрозу России, надеются на военную помощь США

Страны Балтии ощущают прямую угрозу со стороны России и могут рассчитывать на военное подкрепление из США, говорит литовский президент Гитанас Науседа.
Он сказал это в пятницу, после состоявшейся в четверг беседы с президентом США Джо Байденом, в которой участвовали лидеры стран «Бухарестской девятки».
«Как я сказал президенту США, это звоночек не только для Украины, это звоночек и для всего восточного фланга НАТО, конкретно, страны Балтии ощущают прямую угрозу тоже. Поэтому мы договорились, что ответ США в военном смысле этого слова будет адекватным, мы можем рассчитывать на подкрепление в военном смысле, которое позволит нам чувствовать себя более защищенными», — сказал Науседа на пресс-конференции в пятницу.
«Мы констатировали, что вероятность российской агрессии очень высока, есть много признаков, которые показывают, что может исполниться и самый плохой сценарий — военная интервенция на территорию суверенного независимого государства. Мы сообща должны сделать все, чтобы этого худшего сценария не было», — сказал он.
По словам главы государства, «мы сами должны сделать все», чтобы для безопасности Литвы и региона не возникло дополнительных вызовов.
В беседе с Байденом литовский президент также подчеркнул, что в условиях исходящей от России военной угрозы важно единство партнеров по НАТО.
«Я также отметил, что очень важно, чтобы в этих обстоятельствах мы продемонстрировали единство и что не может быть и речи о нас без нас. Я повторил несколько раз: нельзя говорить о странах Балтии или о других членах НАТО без участия их самих. Поэтому самый подходящий, самый прозрачный формат, обуславливающий самое высокое взаимное доверие — это формат НАТО. И мы намерены в будущем интенсивно в этом формате работать», — сказал Науседа.
По его словам, сдерживание — это лучшее средство, чтобы «уважались права независимых государств», а Байден «берет на себя и необходимое лидерство, и сплачивает наши силы, чтобы был дан вполне четкий ответ и сделан ясный посыл агрессивным режимам, что такие действия не останутся без ответа».
«Ответ будет самым жестким, как выразился президент, вся мировая и даже европейская политическая архитектура очень сильно изменится, а характер санкций будет самым жестким», — подчеркнул глава государства.
Беседы Байдена с партнерами по НАТО в Европе, а также с Украиной проходят на фоне обеспокоенности Запада тем, что Россия, которая в 2014 году оторвала от Украины полуостров Крым и разжигает сепаратистское восстание на востоке страны, планирует крупномасштабное вторжение.