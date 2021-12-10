Науседа: страны Балтии ощущают прямую угрозу России, надеются на военную помощь США

«Мы констатировали, что вероятность российской агрессии очень высока, есть много признаков, которые показывают, что может исполниться и самый плохой сценарий — военная интервенция на территорию суверенного независимого государства. Мы сообща должны сделать все, чтобы этого худшего сценария не было», — сказал он.

По словам главы государства, «мы сами должны сделать все», чтобы для безопасности Литвы и региона не возникло дополнительных вызовов.

В беседе с Байденом литовский президент также подчеркнул, что в условиях исходящей от России военной угрозы важно единство партнеров по НАТО.

«Я также отметил, что очень важно, чтобы в этих обстоятельствах мы продемонстрировали единство и что не может быть и речи о нас без нас. Я повторил несколько раз: нельзя говорить о странах Балтии или о других членах НАТО без участия их самих. Поэтому самый подходящий, самый прозрачный формат, обуславливающий самое высокое взаимное доверие — это формат НАТО. И мы намерены в будущем интенсивно в этом формате работать», — сказал Науседа.

По его словам, сдерживание — это лучшее средство, чтобы «уважались права независимых государств», а Байден «берет на себя и необходимое лидерство, и сплачивает наши силы, чтобы был дан вполне четкий ответ и сделан ясный посыл агрессивным режимам, что такие действия не останутся без ответа».

«Ответ будет самым жестким, как выразился президент, вся мировая и даже европейская политическая архитектура очень сильно изменится, а характер санкций будет самым жестким», — подчеркнул глава государства.

Беседы Байдена с партнерами по НАТО в Европе, а также с Украиной проходят на фоне обеспокоенности Запада тем, что Россия, которая в 2014 году оторвала от Украины полуостров Крым и разжигает сепаратистское восстание на востоке страны, планирует крупномасштабное вторжение.