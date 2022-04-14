Науседа: Украине нужна тяжелая военная техника, ракетные системы

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Вернувшийся в четверг из Киева, президент Литвы Гитанас Науседа призывает страны Запада предоставить Украине тяжелую военную технику, ракетные системы.

«Мы должны говорить, в первую очередь, о помощи Украине от таких стран, как США, Великобритания и Франция, потому что если расставить приоритеты, то это тяжелая техника, тяжелые ракетные системы — это приоритет номер один для Украины», — сказал глава государства журналистам.

Он подчеркнул, что с помощью западных стран украинская армия «неплохо снабжается» другими вооружениями.

Науседа сказал, что есть цель добиваться того, чтобы НАТО участвовало в координации оправки этого оружия.

«Эти вещи необходимо координировать на уровне НАТО», — сказал он.

Науседа посетил Украину с президентами Польши, Латвии и Эстонии.

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

По его словам, во время визита в Украину были доставлены вооружения и боеприпасы для подразделения в размере бригады.

Призывает не «лебезить»

Литовский лидер подчеркнул, что разногласия между западными странами по поводу санкций в отношении России являются «хорошей новостью» для Москвы, продолжающей вторжение в Украину.

На дебатах Европейского Союза (ЕС) по поводу энергетического эмбарго Кремля некоторые страны сообщества решительно выступают против него.

Венгрия, которая особенно зависит от российских энергоресурсов, в настоящее время является главным препятствием для единого решения ЕС. По словам дипломатов, правительства Германии, Австрии и Италии также ставят под сомнение санкции.

«Давайте сделаем так, чтобы у России не было хороших новостей, чтобы у нее были только плохие новости. (…) Очень важно, чтобы в вопросе санкций мы не топтались на месте, и не принимали решения с миллиметровой дистанцией. Мы должны принимать решения, которые будут иметь определенные последствия в ближайшем будущем», — сказал Науседа.

По его словам, все надежды президента Украины Владимира Зеленского сейчас «направлены на решения, которые мы можем принять как семья государств».

Он подчеркнул, что Литва сделала «все, что было в наших силах», и призвал ЕС как можно скорее предоставить Киеву статус кандидата в ЕС.

В настоящее время Еврокомиссия оценивает шансы Украины на вступление в ЕС.

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