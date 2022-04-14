Науседа в Киеве: военные преступления в Украине могли совершить только зомби, не люди

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Посетивший пригород Киева Бородянку в среду литовский президент Гитанас Науседа говорит, что фиксируемые здесь и в других местах Украины вероятные военные преступления могли совершить «только зомби, не люди».

«Это место, в котором мы наблюдаем темную сторону человечества. Эти злодеяния могли совершить только зомби, не люди. Они выполняли приказы своего военного командования — тоже зомби. Они последовательно уничтожают украинский народ», — сказал Науседа, который принял участие в совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также руководителями Эстонии, Латвии и Польши.

«Мы не можем этого допустить, представители российских властей должны заплатить за свои преступления», — добавил он.

Руководитель Литвы подчеркнул, что героический украинский народ в последние недели выказал «невероятную стойкость» и продолжает эту борьбу, мобилизуя мир «бороться за правду и мир».

Он также повторил свой призыв к западным партнерам увеличить военную поддержку Украины и призвал Евросоюз как можно скорее принять санкции в отношении нефти и газа и «всех российских банков», заявив, что украинский народ не может ждать «год или два».

В среду президент Литвы посетил Украину вместе с лидерами Эстонии, Латвии и Польши. Во вторник литовский лидер побывал в Польше, где вместе с президентами этой страны, Латвии и министром иностранных дел Эстонии обсудил ход войны на Украине, поддержку Украины и укрепление восточного фланга НАТО.

По словам официальных лиц, визит президентов был направлен на демонстрацию поддержки президента Украины Зеленского в условиях продолжающегося военного вторжения России.

После начала войны России против Украины прокуратура Международного уголовного суда начала расследование военных преступлений в Украине, получив обращения от нескольких десятков государств, подписавших Римский статут.

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

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