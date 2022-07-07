Науседа в Сувалкском коридоре: единство Польши и Литвы — плохая новость для агрессора

«Возможно, наши недруги или те страны, которые смотрят на нас глазами агрессора, получат плохую новость: сегодня они видят наше единство, сегодня они видят нашу готовность уделить максимальное внимание нашей обороне, и это плохая новость для них. Хорошая новость — для наших людей, которые заботятся о безопасности наших стран», — сказал Науседа во время совместного выступления со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

В четверг лидеры обеих стран сначала посетили многосторонний мобильный командный пункт Северо-Восточной дивизии в Польше, а затем отправились в Батальон материально-технического обеспечения им. Великого князя Литовского Витяниса в Мариямполе, в Литве.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Науседа сказал, что этот визит в Сувалкский коридор, который уже некоторое время называют слабым звеном безопасности НАТО и стран региона, не случаен.

«И по эту сторону границы, и с литовской стороны люди думают и ставят вопросы о том, достаточно ли мы защитили каждый клочок земли. Мы все прекрасно понимаем, что именно здесь своего рода уязвимое место, куда в первую очередь может быть направлен взгляд агрессора», — сказал Науседа.

Со своей стороны Дуда подчеркнул, что визит призван развеять сомнения, высказанные жителями и международными СМИ по поводу безопасности Сувалкского коридора.

«Мы с господином президентом Литовской Республики решили приехать на этот участок и продемонстрировать, что это место безопасно», — сказал Дуда.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Он подчеркнул, что безопасность участка обеспечивают силы Литвы, Польши и НАТО.

По словам Дуды, Литва и Польша «стараются сделать все для укрепления оборонного формата», реализуя решения, принятые на мадридском саммите.

Науседа подчеркнул, что в Мадриде было принято «много исторических решений» для обеспечения безопасности восточного крыла НАТО, в том числе планы «увеличения присутствия немецких войск до уровня бригады» в Литве.

«Это прежде всего принцип передовой обороны, который позволяет нам рассчитывать не только на большее внимание, но и на большую военную и боевую мощь здесь, на нашей земле, на земле Польши и Литвы. И я очень рад, что НАТО воспользовалась этой исторической возможностью, чтобы обратить внимание на возникающие риски и очень быстро и решительно на них отреагировать», — подчеркнул он.

Сувалкский коридор — это участок границы между Литвой и Польшей шириной около 100 км, который граничит с Калининградской область на западе и с Белоруссией на востоке.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

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