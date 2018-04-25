Навстречу новой жизни

Фото www.lrp.lt/Робертаса Дачкуса

В Вильнюсе открылся обновленный временный дом «Каритаса» Вильнюсской архиепископии, его посетила супруга президента Литвы Диана Науседене. Это пространство для людей, не имеющих постоянного места жительства, но готовых сделать шаг в сторону самостоятельной жизни.

Временный дом является подразделением «Каритаса» Вильнюсской архиепископии, действующим с осени 1999 года.

«Наверное, самое важное для всех – это семья и дом. Утрата чего-то одного или сразу и того и другого подрывает основы нашей жизни. Не каждый может справиться с проблемами или бедами самостоятельно. И тогда становятся бесконечно важны находящиеся рядом люди, их желание и возможность протянуть руку своему близкому», — сказала Диана Науседене, приветствуя собравшихся.