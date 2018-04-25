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TOP,Виленский Вестник

Навстречу новой жизни

Фото www.lrp.lt/Робертаса Дачкуса

В Вильнюсе открылся обновленный временный дом «Каритаса» Вильнюсской архиепископии, его посетила супруга президента Литвы Диана Науседене. Это пространство для людей, не имеющих постоянного места жительства, но готовых сделать шаг в сторону самостоятельной жизни.

Временный дом является подразделением «Каритаса» Вильнюсской архиепископии, действующим с осени 1999 года.

«Наверное, самое важное для всех – это семья и дом. Утрата чего-то одного или сразу и того и другого подрывает основы нашей жизни. Не каждый может справиться с проблемами или бедами самостоятельно. И тогда становятся бесконечно важны находящиеся рядом люди, их желание и возможность протянуть руку своему близкому», — сказала Диана Науседене, приветствуя собравшихся.

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Временный дом, насчитывающий уже 22 года, отпраздновал свой день рождения в обновленном помещении. В празднике приняли участие жители, волонтеры и гости временного дома. Обновленный дом освятил Вильнюсский архиепископ митрополит Гинтарас Грушас.

Желая поселиться в этом приюте, человек принимает на себя обязательство с помощью социального работника решить возникшие проблемы, мешающие вернуться в самостоятельную жизнь.

Во временном доме в настоящее время работают 5 сотрудников и 28 волонтеров, одновременно здесь могут проживать до 76 человек.

Первая леди пожелала каждому жителю временного ночлежного дома не терять надежду и обрести собственный дом.

Информация «ЛК»                                     

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