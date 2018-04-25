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Навыки чтения у 15-летних жителей Литвы улучшаются

Фото BFL/ Tomas Lukšys

Навыки чтения у 15-летних жителей Литвы улучшаются, уменьшается разница между мальчиками и девочками, показывает новое международное исследование в рамках Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Среди 79 стран-участниц исследования Литва по показателю навыков чтения находится на 29-36 позициях, вместе с Россией, Италией, Словакией, Израилем и другими государствами, сказала на пресс-конференции во вторник член правления PISA ОЭСР Рита Дукинайте.

По ее словам, данные проведенного в прошлом году исследования показывают, что результаты 15-летних подростков в Литве выше показателей их сверстников в 40 странах и ниже показателей сверстников в 28 странах.

По результатам проверки математической грамотности 15-летних подростков Литва занимает  32-37 позиции, по грамотности в области наук о природе Литва делит 30-33 позиции с Испанией, Венгрией, Россией и другими государствами.

По результатам оценки навыков чтения в 2015 году Литва заняла 39 место среди более чем 70 стран и регионов. По грамотности в области наук о природе 15-летние жители Литвы тогда заняли 36–38 места, результат проверки математической грамотности был похожим – 36 место.

По словам исследователей, по сравнению с результатами 2015 года навыки чтения у 15-летних литовцев улучшились на четыре балла.

«Если сравнивать с основным исследованием, которое было проведено в 2009 году, (навыки – ред.) улучшились на 9 баллов и это значительное в статистическом отношении повышение»,  – сказала Р. Дукинайте.

Она также отмечает, что хотя мальчики все еще «демонстрируют более низкий результат», чем девочки, разница в навыках у мальчиков и девочек заметно уменьшилась.

Как показывает исследование, девочкам легче удается находить информацию, обдумывать ее и понимать. Ученые отмечают, что Литва не является исключением, потому что во всех странах, участвовавших в исследовании, навыки чтения у девочек выше, чем у мальчиков.

«25% юношей считают, что чтение – это трата времени, 19% юношей читают лишь тогда, когда нужна какая-нибудь информация, и 17% юношей читают больше только тогда, когда это обязательно», – подытожила данные Литвы Р. Дукинайте.

Исследователи указали, что по меньшей мере одна пятая часть опрошенных девочек назвали чтение одним из своих самых любимых занятий.

При проведении исследования в рамках PISA выяснялись образовательные достижения школьников по чтению, математике и наукам о природе, а также определяющие их факторы.

Исследование в рамках PISA проводится каждые три года с 2000 года. Оно включает в себя задания для школьников, анкеты для них, их родителей, учителей, представителей администрации школ.

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