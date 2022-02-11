Находящийся в Германии Науседа ожидает «больше взаимопонимания» по Украине

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Находящийся с визитом в Германии Гитанас Науседа говорит, что положительно оценивает начинающуюся в Германии дискуссию о помощи Украине и ожидает «больше взаимопонимания» по этому вопросу.

Об этом президент беседовал в четверг со своим германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

По словам главы государства, если бы эта дискуссия состоялась в Германии раньше, сейчас, когда в регионе царит напряженность из-за действий России вблизи Украины, германским политикам было бы легче принимать решения.

«Я считаю, что Германия сейчас переживает своего рода этап переоценки ценностей, и на самом деле много обсуждается то, как Германии следует себя вести и в плане напряженности в Украине, какие решения следует принимать относительно финансовой, экономической или военной помощи Украине», — сказал в четверг Науседа.

«Это нелегкая дискуссия, по всей видимости, ее слишком долго нужно было ждать, и если бы она состоялась раньше, вполне вероятно, что сегодня политикам было бы легче принимать решения, и они быстрее делали бы то, что они должны делать», — добавил он.

«Но несмотря на это, очень полезно, что эта дискуссия возникает и что в итоге этой дискуссии, я надеюсь, мы получим еще больше взаимопонимания, так как, по моему убеждению, НАТО должно излучать единство. Европейский союз тоже должен не только декларировать, а демонстрировать единство и своим поведением», — сказал глава государства.

Единство, по словам Науседы, могло бы сработать как средство сдерживания.

«Если только эти государства, которые сеют определенную напряженность, увидят, что мы едины, твердо готовы защищать свои ценности, я считаю, что они скорректируют свое поведение и именно в том направлении, в котором мы этого ожидаем», — сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц не раз говорил, что Германия не поставляет своим партнерам в Украине летальное оружие, а только оборудование оборонного назначения.

Он повторил это и после того, как в СМИ появилась информация о том, что Берлин не разрешил союзнику по НАТО Эстонии передать Украине имеющиеся у нее старые гаубицы, которые были получены от Германии.

Россия сконцентрировала возле границы с Украиной более 100 тыс. своих военных, но отрицает намерения вторгнуться в соседнюю страну. Часть этих сил размещена в Беларуси, где в этот четверг начались совместные военные учения.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено