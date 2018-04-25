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Назначен новый глава МВФ

Photo by European University Institute on Foter.com / CC BY-SA

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) принял решение утвердить кандидатуру представительницы Болгарии Кристалины Георгиевой на пост директора-распорядителя финансовой организации. Об этом говорится в заявлении фонда, обнародованном в среду, 25 сентября.

«Исполнительный совет МВФ выбрал сегодня Кристалину Георгиеву на пост директора-распорядителя МВФ и председателя Исполнительного совета на пятилетний период с 1 октября 2019 года. Георгиева, сменившая Кристин Лагард, станет первым с момента учреждения организации в 1944 году главой МВФ из страны с формирующейся рыночной экономикой», – отмечается в документе.

Георгиева была единственным кандидатом на должность руководителя фонда.

Ранее осенью МВФ снял возрастные ограничения для директора-распорядителя организации с целью позволить ей занять этот пост. С 1951 года на должность руководителя организации не рассматриваются кандидаты старше 65 лет, в то время как Георгиевой 13 августа исполнилось 66 лет. Кроме того, согласно прежним правилам, после 70-летия руководитель МВФ должен покинуть свой пост.

Исполнительный совет МВФ 26 июля объявил о начале процесса подбора нового руководителя организации взамен Лагард. Она объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ и покинула этот пост 12 сентября. В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву. На прошлой неделе депутаты Европарламента (ЕП) абсолютным большинством голосов одобрили назначение Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Кристалина Георгиева − болгарский экономист и профессор, эксперт по устойчивому развитию. С 2010 года работала в Европейской комиссии, а в 2017 году стала исполнительным директором Всемирного банка. Ее кандидатура особо активно поддерживалась Францией.

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