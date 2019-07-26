Назначены новые главы основных министерств Великобритании

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Вступивший в должность главы британского правительства Борис Джонсон объявил о первых назначениях нового кабинета.

Министром иностранных дел Великобритании назначен Доминик Рааб. До ноября 2018 года Рааб занимал должность министра по выходу Великобритании из ЕС. Ушел в отставку в знак протеста против одобренного правительством Терезы Мэй планом выхода из Евросоюзаа.

Пост канцлера казначейства займет Саджид Джавид, бывший министр внутренних дел Великобритании в правительстве Терезы Мэй.

Министром внутренних дел станет Прити Пател. В течение года Пател занимала в правительстве Терезы Мэй пост министра международного развития.

Ранее канцлер казначейства, министр юстиции, министр международного развития, министр строительства, министр транспорта Великобритании подали прошения об отставке.

Еще ряд министров, в частности министр обороны, министр иностранных дел, министр международной торговли, министр делового развития — были уволены Борисом Джонсоном.