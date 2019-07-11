Назначены послы

Фото из открытых истточников

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Президент Даля Грибаускайте назначила двух своих советников послами.

В декретах намечено, что советник президента по вопросам внешней политики Нериюс Алексеюнас назначается послом во Франции со 2 августа, а главный советник по вопросам социально-экономической политики Лина Антанавичене – послом в Израиле с 8 августа.

Послов в Литве назначает президент по представлению правительства и с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам (КИД). Кабмин одобрил назначение двух дипломатов.

Н. Алексеюнас начал работать главным советником президента по вопросам внешней политики в 2016 году, до этого он год курировал вопросы Евросоюза в группе советников по внешней политике.

Ранее дипломат занимал различные посты в МИД, работал советником министра и вторым секретарем в постоянном представительстве Литвы в ЕС, был делегированным национальным экспертом в Еврокомиссии.

Л. Антанавичене стала главным советником президента по вопросам социально-экономической политики в 2015 году. До этого она работала послом в Китае, занимала руководящие должности в разных департаментах и отделах МИД, была советником в посольстве Литвы в Норвегии.

Президент также назначила новых послов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Венгрии, Румынии, Армении и Азербайджане.

Представительство Литвы в ОАЭ возглавит Эдминас Багдонас, в Венгрии – Витаутас Пинкус, в Румынии – Виолета Мотулайте, в Армении – Инга Станите-Толочкене, в Азербайджане – Эгидиюс Навикас.

Срок полномочий послов обычно составляет три года, однако он может быть продлен.

Информация литовских СМИ