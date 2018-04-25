default image
Джек Ма стал самым богатым человеком Азии

Подробнее...
default image
В Художественном музее Вильнюса открылась выставка украинского клада

Подробнее...
default image
Строительство АЭС в Эстонии: стало известно еще одно возможное место

Подробнее...
default image
В Дублине отменили парад в День святого Патрика

Подробнее...
default image
Лидером парламентской оппозиции в Литве станет Г. Ландсбергис

Подробнее...
default image
NАТО поддерживает диалог Турции и Евросоюза по беженцам

Подробнее...
default image
Польские пенсионеры получат дополнительную 13-ю пенсию

Подробнее...
default image
Литовцам, находящимся Италии, рекомендуется уехать– посол

Подробнее...
default image
Назван способ защитить себя от коронавируса в самолете

Подробнее...
default image
Г.Науседа: мы могли бы доказать, что последний год перед выборами не потерян

Подробнее...
default image
Премьер Греции призвал Эрдогана отвести мигрантов от греческой границы

Подробнее...
default image
Угроза пандемии коронавируса стала реальной – ВОЗ

Подробнее...
default image
В Латвии подтверждены еще три случая заболевания коронавирусом Covid-19

Подробнее...
default image
Суд огласит решение по делу о рекламе Zero live show

Подробнее...
default image
Трамп обвинил в падениях рынков Россию, Саудовскую Аравию и "лживые СМИ"

Подробнее...
default image
В Литве новых случаев коронавируса не установлено

Подробнее...
default image
Г. Науседа отрицает, что просил ДГБ проверить будущих членов его команды и спонсоров

Подробнее...
default image
В ВОЗ разъяснили отличие коронавируса от сезонного гриппа

Подробнее...
default image
Из-за коронавируса Wizz Air останавливает рейсы в Израиль

Подробнее...
default image
Польша вводит санконтроль на границе

Подробнее...
TOP,Общество,Туризм

Назван способ защитить себя от коронавируса в самолете

Фото LTOU

Профессор микробиологии университета Аризоны Келли Рейнольдс порекомендовал путешественникам использовать дезинфицирующие влажные салфетки, чтобы защититься от заражения коронавирусом на борту самолета. Об этом сообщает Independent.

По словам Рейнольдса, путешественникам следует протирать салфетками поверхности, с которыми соприкасаются их руки: подлокотник, столик и стены. Сидения в самолете не всегда можно обеззараживать, поэтому эксперты предлагают туристам брать с собой специальные моющиеся чехлы.

Наиболее эффективным способом защиты от заражения ученый назвал частое мытье рук водой с мылом или использование геля-антисептика. Маски для лица и перчатки, скорее всего, не защитят их владельца в связи с тем, что люди используют их неправильно.

«Исследования показали, что антисептики для рук и дезинфицирующие салфетки эффективны против бактерий и вирусов, которые уничтожить гораздо сложнее, чем коронавирус», — заявил Рейнольдс.

реклама

Тем не менее отмечается, что риск заражения во время полета очень низок. Помимо этого, авиакомпании, выполняющие рейсы в регионы, пораженные коронавирусом, усилили процедуры по очистке салона самолета.

В феврале представитель Всемирной организации здравоохранения Кармен Долея рассказала туристам о мерах личной защиты во избежание заражения коронавирусом. По ее словам, в первую очередь путешественникам в гостиничном номере стоит строго соблюдать гигиену. Эксперт отметила, что не стоит касаться немытыми руками глаз, носа и рта. Необходимо также держаться подальше от других постояльцев, которые выглядят заболевшими.

freecity.lv

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600