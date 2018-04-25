Названа дата голосования по импичменту Трампа

При этом говорится, что демократы уже провели ряд важных слушаний и просигнализировали о завершении этапа закрытых показаний, обнародовав тысячи страниц рассекреченных стенограмм. Сейчас они переходят к «второй фазе» – открытых слушаний, чтобы проинформировать о сути расследования американскую публику.

«На следующей неделе демократы проведут первые публичные слушания с телетрансляцией по результатам их уже почти семинедельного расследования в отношении импичмента, вызвав трех карьерных дипломатов, которые уже подтвердили, что Трамп, его личный адвокат Руди Джулиани и их сообщники нагло добивались «услуги за услугу» от Украины», — отмечает издание.

Планы провести голосование по импичменту президента в нижней палате Конгресса подтвердил член Разведывательного комитета конгрессмен Дэнни Хек.

«Я думаю, что без спешки, но, опять же, без затяжек и грамотно, Палата представителей должна поставить себе цель разобраться с этим в разведывательном, международном и юридическом комитетах, а также провести общее голосование до Рождества»,- отметил конгрессмен от демократической партии.

Как сообщалось, расследование по импичменту президента США Дональда Трампа было инициировано демократами в Палате представителей в конце сентября. Для устранения с должности главы Белого дома нижняя палата Конгресса США должна заручиться поддержкой не менее 50% плюс одного голоса конгрессменов. При этом, Сенат должен набрать более двух третей американских законодателей.