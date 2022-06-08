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Названа дата заседания Рамштайн-3 по Украине

NATO nuotrauka/ kam.lt

Очередное, уже третье заседание контактной группы по вопросам обороны Украины состоится в штаб-квартире НАТО 15 июня, сообщает Пентагон.

«Министр Остин снова пригласил министров обороны и начальников штабов обороны со всего мира для обсуждения продолжающегося кризиса в Украине», — говорится в сообщении.

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Напомним, уже состоялось две встречи контактной группы по Украине на немецкой базе НАТО Рамштайн. 

Последнее заседание состоялось 23 мая в режиме видеоконференции при участии 47 стран. При этом 20 государств объявили о новых пакетах помощи – это критически необходимое артиллерийское вооружение, танки и другая бронетехника.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что рассчитывает уже на следующей встрече в июне доложить коллегам о результатах применения нового оружия.

korrespondent.net

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