Названа дата заседания Рамштайн-3 по Украине

Напомним, уже состоялось две встречи контактной группы по Украине на немецкой базе НАТО Рамштайн.

Последнее заседание состоялось 23 мая в режиме видеоконференции при участии 47 стран. При этом 20 государств объявили о новых пакетах помощи – это критически необходимое артиллерийское вооружение, танки и другая бронетехника.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что рассчитывает уже на следующей встрече в июне доложить коллегам о результатах применения нового оружия.