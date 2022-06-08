Названа дата заседания Рамштайн-3 по Украине

Очередное, уже третье заседание контактной группы по вопросам обороны Украины состоится в штаб-квартире НАТО 15 июня, сообщает Пентагон.
«Министр Остин снова пригласил министров обороны и начальников штабов обороны со всего мира для обсуждения продолжающегося кризиса в Украине», — говорится в сообщении.
Напомним, уже состоялось две встречи контактной группы по Украине на немецкой базе НАТО Рамштайн.
Последнее заседание состоялось 23 мая в режиме видеоконференции при участии 47 стран. При этом 20 государств объявили о новых пакетах помощи – это критически необходимое артиллерийское вооружение, танки и другая бронетехника.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что рассчитывает уже на следующей встрече в июне доложить коллегам о результатах применения нового оружия.korrespondent.net