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Названа неуязвимая для коронавируса категория людей

Фото pixabay.com

Меньше всего заражению коронавирусом подвержены дети и подростки. К такому выводу пришли ученые после анализа отчета о случаях заражения коронавирусом, подготовленный центром по контролю и профилактике заболеваний Китая. Об этом в среду, 4 декабря, сообщают Известия.

Установлено, что на долю новорожденных, детей, подростков и молодых людей до 19 лет приходится только по 1% случаев заболевания.

По мнению вирусологов, коронавирус щадит молодое население планеты, однако нет подтвержденных сведений о безвредности вируса для детей. В то же время люди пожилого возраста, которые составляют основную группу риска, имеют ослабленное здоровье и хронические заболевания, поэтому сильнее подвержены заражению.

Напомним, по последним данным, коронавирус распространился в 72 странах мира, вне Китая насчитывается более десяти тысяч зараженных.

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korrespondent.net

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