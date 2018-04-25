Названа самая обедневшая из-за пандемии COVID-19 страна Европы

Самой финансово пострадавшей от пандемии COVID-19 страной Европы является Греция. К такому выводу пришли шведские эксперты, сообщают зарубежные СМИ.
Ещё одной страной, где у жителей серьёзно упали доходы, специалисты называют Румынию.
При этом менее всего от пандемии коронавируса пострадали страны Скандинавского полуострова: Норвегия, Финляндия и Швеция.
Всего специалисты провели опрос 4 800 человек из 24 стран Европы.
Каждый третий опрошенный выразил уверенность в том, что его благосостояние будет падать в ближайшие полгода.
С оптимизмом в будущее смотрят только 23 % опрошенных.
О снижении доходов рассказал каждый второй европеец. Каждый третий стал более осторожно расходовать деньги, а каждый пятый – и вовсе вошёл в долги.
Пандемия COVID-19была объявлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года.
Больше всего случаев заражения коронавирусом среди европейских стран выявлено в России – более 485 тысяч. Больше всего жертв заболевания на континенте – в Великобритании (более 40 тысяч).024.by