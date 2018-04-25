Названа самая счастливая страна мира

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Издание CEOWORLD представило свой ежегодный рейтинг самых счастливых стран мира.

Эксперты оценивают более 150 стран по ряду критериев, среди которых средний уровень доходов и бедности в стране, общие показатели здоровья, средняя продолжительность жизни, карьерные возможности, наличие поддержки государства и общества, уровень безопасности и т. д.

Рейтинг составляется также на основе опроса, в котором участвуют около 6 500 респондентов из каждой страны, которые оценивают качество своей жизни за последние два месяца.

Так, оказалось, что лидером рейтинга нынешнего года стала Швейцария. На втором месте — Финляндия, на третьем — Исландия. В первую пятёрку также входят Нидерланды и Канада.

В ТОП-10 были включены Норвегия, Дания, Ирландия, Германия и Бельгия. А такие страны как Великобритания, Новая Зеландия, Швеция, Австралия, Израиль, Австрия, Люксембург, ОАЭ, Чехия и Мальта составили вторую десятку.