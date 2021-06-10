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Названа страна Европы с самым чистым морем

Фото pixabay.com

Портал «Профи.Тревел» пишет, что Европейское агентство по охране окружающей среды назвало страны Европы с самым чистым морем.

Лидирует в списке Кипр — остров является самым благоприятным местом для купания: качество воды здесь на 100% пляжей признано «отличным». Кроме того, воду очень высокого качества можно найти в Греции на 97.1% пляжей, на Мальте — на 96.6%, в Хорватии — на 95.1%.

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В целом, по словам экспертов, минимальные требования к качеству воды соблюдены в 93% прибрежных зон Европы.

Напомним, ранее Испания стала страной с самым большим числом чистых пляжей в мире: в стране имеется 614 пляжей без загрязнений. В первую тройку также входят Греция (545 чистых пляжей) и Турция (519 пляжей).

tourister.ru

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