Названа страна Европы с самым чистым морем

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Портал «Профи.Тревел» пишет, что Европейское агентство по охране окружающей среды назвало страны Европы с самым чистым морем.

Лидирует в списке Кипр — остров является самым благоприятным местом для купания: качество воды здесь на 100% пляжей признано «отличным». Кроме того, воду очень высокого качества можно найти в Греции на 97.1% пляжей, на Мальте — на 96.6%, в Хорватии — на 95.1%.